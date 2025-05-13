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Şehit annelerinden Mardin'e anlamlı ziyaret

Şehit annelerinden Mardin'e anlamlı ziyaret
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Şırnak Valiliği himayelerinde, Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında, Aile Yılı dolayısıyla Mardin'e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Şırnak Valiliği himayelerinde, Şırnak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen proje kapsamında, Aile Yılı dolayısıyla Mardin'e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kültürel zenginliği, tarihi dokusu ve hoşgörü iklimiyle öne çıkan Mardin'de ağırlanan şehit anneleri, duygusal anlar yaşarken aynı zamanda kentin eşsiz güzelliklerini keşfetme imkanı buldu. Gezi boyunca Mardin'in tarihi sokaklarında yürüyen anneler, cami, kilise ve manastır gibi kadim yapıları ziyaret etti. Program kapsamında çeşitli ikramlarda bulunulurken, rehberler eşliğinde bilgilendirici turlar düzenlendi.

Ziyaret sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşayan şehit anneleri, evlatlarının aziz hatırasını kalplerinde yaşatırken, ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar tarafından unutulmadıklarını hissetmenin gururunu yaşadı.

Bu anlamlı etkinlik, şehit annelerine moral ve motivasyon kaynağı olurken, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen Şırnak Valisi Birol Ekici'ye şükranlarını ilettiler. Mardin halkının sıcak karşılaması ve gösterdiği misafirperverlik ise ziyaretin unutulmaz bir anıya dönüşmesini sağladı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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