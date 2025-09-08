Şehit ailesine saygısızlığa İzgaz'dan açıklama geldi Açıklaması

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömür Ertuğrul Sarı'nın babası Bayram Sarı, Kocaeli'deki doğal gaz dağıtım şirketi İZGAZ'da bir personel tarafından saygısızlığa uğramıştı. Konuyla ilgili İZGAZ'dan açıklama geldi.

İZGAZ'dan yapılan açıklamada, "5 Eylül 2025 Cuma günü İZGAZ Müşteri Hizmetleri'ne yeni uygulanmaya başlanan "şehit yakını ve gazi tarifesi" başvurusu için gelen müşterimizden, ilgili tarifeye geçiş için şart koşulan ikametgah belgesi istenmiştir. Getirilen ikametgah belgesindeki adres ile doğalgaz sözleşmesindeki adresin aynı olmaması nedeniyle belgenin düzeltilmesi istenmiştir. Başvuru şartlarındaki eksikliğin giderilmesi talebi sonrası müşterimiz ile personelimiz arasında tartışma yaşanmıştır. Çözüm odaklı kurum kültürümüz gereği aynı gün müşterimizin başvurusu tamamlanmıştır. Aynı zamanda müşteri hizmetleri ofisi danışma personeli hakkında gerekli işlemler yapılmıştır. Ülkemizin varlığı için canını ortaya koyan Şehidimize ve bu büyük acı ile yaşayan ailesine ilişkin herhangi bir saygısızlık yapılması mümkün değildir ve asla kabul edilemez" denildi. - KOCAELİ