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Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri
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Erzurum'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında Vali Aydın Baruş, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Baruş, 15 Temmuz gecesi milletin destan yazdığını belirterek, şehitleri rahmetle andı ve gazilere teşekkür etti.

Erzurum'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, 15 Temmuz şehitlerinin kıymetli aileleri ve kahraman gazileriyle protokol üyeleri bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Aydın Baruş, 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde milletimizin demokrasiye, milli iradeye ve bağımsızlığına sahip çıkarak tarihe geçen büyük bir destan yazdığını ifade etti. 15 Temmuz'un yıl dönümünde vatandaşlarla birlikte şehitleri ve gazileri andıklarını belirten Vali Baruş, şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şehit ailelerine hitaben, "Sizler bizim ailemizin birer fertlerisiniz. Gönlümüzde yeriniz apayrı" diyen Vali Aydın Baruş, vatan, millet ve bayrak uğruna en değerli emanetlerini feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Vali Aydın Baruş, 15 Temmuz gecesi vatan hainlerine karşı mücadele ederken şehit olan Özel Harekat Polis Memurları Murat Ellik, Yakup Sürücü ve Edip Zengin ile Oğuzhan Yaşar ve Beytullah Yeşilay'ı rahmet, şükran ve minnetle yad ederek, "Allah gani gani rahmet eylesin, en büyük mükafatıyla mükafatlandırsın." ifadelerini kullandı.

Aynı mücadelede canlarını ortaya koyarak kahramanca bir duruş sergileyen Abdülhekim Aydın, Ahmet Kağızmanlı, Furkan Şimşek, İsmail Dilekçi, Onurcan Akçay, Rıza Demir, Zekeriya Çığlı, Yusuf Ceylan ve Mustafa Özyılmaz'a teşekkür eden Vali Aydın Baruş, gazilerin milletimizin onuru ve gururu olduğunu vurguladı.

Program, şehit aileleri ve gazilerle gerçekleştirilen sohbetlerin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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