Şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştular

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Program, Eskişehir Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı Salonu'nda gerçekleştirildi. Ramazan ayının birleştirici atmosferinin en güzel örneklerinden birisi olarak öne çıkan programa çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı. İftar öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, şehitler için dualar edildi. Akşam ezanının okunmasıyla aynı sofrada oruçlarını açıp iftar yapan şehit aileleri ve gaziler, birbirleriyle sohbet ederek kaynaştılar.

"Şehit aileleri ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız"

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, iftar programında yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin emaneti olan şehit aileleri ve kahraman gazilerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onların yanında olmak, destek vermek ve sorunlarını paylaşmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Programa katılan şehit aileleri ile kahraman gazilerimizle güzel ve hoş sohbetler ettik. Bu program, birlik ve beraberliği pekiştiren bir atmosferde gerçekleşti. Şehit aileleri ve gazilerimize yönelik destekler artarak devam edecektir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı