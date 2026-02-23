Haberler

Şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştular

Şehit aileleri ve gaziler iftar sofrasında buluştular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği tarafından şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi.

Program, Eskişehir Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı Salonu'nda gerçekleştirildi. Ramazan ayının birleştirici atmosferinin en güzel örneklerinden birisi olarak öne çıkan programa çok sayıda şehit yakını ve gazi katıldı. İftar öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, şehitler için dualar edildi. Akşam ezanının okunmasıyla aynı sofrada oruçlarını açıp iftar yapan şehit aileleri ve gaziler, birbirleriyle sohbet ederek kaynaştılar.

"Şehit aileleri ve kahraman gazilerimizin her zaman yanındayız"

Eskişehir Kızılelma Turan Derneği Başkanı Ahmet Hızlan, iftar programında yaptığı konuşmada, "Şehitlerimizin emaneti olan şehit aileleri ve kahraman gazilerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onların yanında olmak, destek vermek ve sorunlarını paylaşmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Programa katılan şehit aileleri ile kahraman gazilerimizle güzel ve hoş sohbetler ettik. Bu program, birlik ve beraberliği pekiştiren bir atmosferde gerçekleşti. Şehit aileleri ve gazilerimize yönelik destekler artarak devam edecektir" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası

Çok sayıda polis tutuklandı! Alman savcıya suikast iddiası
Eski polisti, kartel lideri oldu! ABD detayı operasyona damga vurdu

Ölümü ülkeyi kaosa sürükledi, eski mesleğini duyan şaşırıyor
Ünlü ismin son görüntüsü tartışma yarattı

Tartışma yaratan kare!
Barcelona Başkanı, eline paspas alıp stadyumda temizlik yaptı

Bu adamın kim olduğunu öğrenince hayret edeceksiniz
Diva Bülent Ersoy, iftar davetine katıldığı elbiseyle dikkat çekti

İftardaki tercihi yine olay oldu
Nilperi Şahinkaya'nın 37. yaş günü pastasını görenler şoke oldu

Böylesi görülmedi! Pastadaki iç çamaşırı detayı olay yarattı
Depoları doldurun! Gece yarısı akaryakıta okkalı zam geliyor

Depoları doldurun! Gece yarısı okkalı zam geliyor
Öğretmenlere çifte müjde! Hem zam hem de atama var

Çifte müjde! Hem zam hem de atama var