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Şehit aileleri ve gaziler bayramda unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Şehit aileleri ve gaziler bayramda unutulmadı

Malatya'nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde bayramda şehit aileleri ve gaziler unutulmayarak ziyaret edildi.

Malatya'nın Darende ve Hekimhan ilçelerinde bayramda şehit aileleri ve gaziler unutulmayarak ziyaret edildi.

Darende Kaymakamı Ökkeş Sefa Türkoğlu ve beraberindekiler, Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ile gazileri ziyaret ederek bayramlaştılar. Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş da Kurban Bayramı dolayısıyla kurum amirleriyle birlikte şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Ziyaretlerde, şehit yakınları ile gazilerin bir ihtiyaçları olup olmadığı sorularak şehitler için dualar okundu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kurban Bayramı Hekimhan Malatya Yerel Haberler

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