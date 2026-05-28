Gölbaşı'nda Şehit Ailelerine Bayram Ziyareti
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla emniyet ve jandarma ekipleri şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı, talep ve ihtiyaçlarını dinledi. Ekipler ayrıca şehitlikleri ziyaret ederek dua etti.
Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerde, ilçede ikamet eden şehit ailelerinin Kurban Bayramı kutlandı. Ziyaretlerde şehit ailelerinin talep ve ihtiyaçları dinlenirken, devletin her zaman yanlarında olduğu vurgulandı. Jandarma ve polis ekipleri ilçedeki şehitlikleri de ziyaret ederek dua etti.
Gölbaşı Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, şehit ailelerinin devletin her daim yanlarında olduğu ifade edildi. - ADIYAMAN
