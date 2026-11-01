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Bilecik'te şehit Abdulhamit Bilgen dualarla anıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, şehit Abdulhamit Bilgen'in ailesi tarafından aziz hatırasına ithafen düzenlenen programa katıldı. 11 Ekim 2019 tarihinde Tel Rıfat'taki Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine düzenlenen havan saldırısında şehit olan Bilgen için gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programda şehit Abdulhamit Bilgen rahmet ve minnetle anılırken, ailesinin acısı paylaşıldı.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, şehidimiz Abdulhamit Bilgen'in kıymetli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı