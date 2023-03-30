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Şehirlerarası yolcu otobüsünde korkutan yangın

Şehirlerarası yolcu otobüsünde korkutan yangın

Yerel Haberler

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Taşköprü ilçesi Cuma Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken otobüste maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kastamonu İtfaiye Yerel Haberler

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