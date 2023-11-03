Şehirler arası otobüs terminali açılış için gün sayıyor

Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen ve yakın bir zamanda açılışı gerçekleşecek olan şehirler arası otobüs terminalinde çevre düzenleme çalışmaları büyük bir hızla ilerliyor.

Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen ve yakın bir zamanda açılışı gerçekleşecek olan şehirler arası otobüs terminalinde çevre düzenleme çalışmaları büyük bir hızla ilerliyor.

Elazığ Belediyesi tarafından inşa edilen ve yakın bir zamanda açılışı gerçekleşecek olan şehirler arası otobüs terminalinde çevre düzenleme çalışmaları büyük bir hızla ilerliyor. Elazığ'ın yıllardır beklediği yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde son hazırlıklar devam ederken, açılış için de geri sayım başladı. Güney Çevre Yolu üzerinde 85 dönüm arazi üzerine inşa edilen yeni terminal binası, modern ve kullanışlı yapısıyla hem vatandaşa konforlu ulaşım imkanı sağlayacak, hem de şehir kimliğine katkı sağlayacak. Toplam 8 bin 348 metrekare kapalı alana, 6 bin 556 metrekare yarı açık alana sahip terminal binası bünyesinde, 49 adet peron, 42 adet bilet gişesi, 18 adet dükkan, 2 adet restoran-kafe, büfe ve mescitler yer alıyor.

Çevresel düzenlemeleriyle de göz dolduracak

Modern bir anlayışla inşa edilen Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla da göz dolduracak. Yeni terminal yerleşkesindeki 5 bin metrekarelik alan, koruluk olarak düzenleniyor. Karaçam, sedir, ladin, süs elması ve çınar türlerindeki ağaçların dikiminin yapıldığı koruluk alanda kameriyeler ve yürüyüş yolları yer alıyor. Yine terminal yerleşkesinde 3 bin metrekarelik alana ise bir yaşam alanı statüsü kazandırılıyor. Süs eriği, çınar, ıhlamur, helezonik selvi ve leylandi türlerindeki ağaçların dikiminin yapıldığı yaşam alanında kameriyeler, oturma alanları, oyun grupları ve yürüyüş yolları yer alacak. Konukların huzur içinde ağırlanacağı yaşam alanı, mevsimsel çiçeklerle de apayrı bir güzellik kazanacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çevresel düzenleme çalışmaları kapsamında terminal yerleşkesinde saat temalı simgesel bir çalışma da gerçekleştiriliyor.

Ayrıca terminal yerleşkesinde başlatılan asfalt çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

"Elazığ'ımıza kıymetli bir yatırım daha kazandırıyoruz"

Şehirler arası otobüs terminalinde sona gelinen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Elazığ'ımıza kıymetli bir yatırım daha kazandırıyoruz. Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda hemşehrilerimize söz verdiğimiz yatırımlarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Şehrimizin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan Şehirler Arası Otobüs Terminali'mizi Elazığ'ımıza yakışan bir kimlikle kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi. - ELAZIĞ