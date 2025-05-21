Şehir ve Kültür Akademisi 7. Hafta Faaliyeti Armutalan Köyü'nde Gerçekleşti

Şehir ve Kültür Akademisi 7. Hafta Faaliyeti Armutalan Köyü'nde Gerçekleşti
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Şehir ve Kültür Akademisi'nin öğretmenleri, Armutalan Köyü'nde düzenlenen köy hayrına katılarak folklorik gösteriler izledi, atölyelere katıldı ve köyün tarihi dokusunu keşfetti. Aktiviteler arasında at kestanesi kremi yapımı ve köy gezisi yer aldı.

Şehir ve Kültür Akademisi 7. hafta faaliyeti Armutalan Köyü'nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen köy hayrına, Şehir ve Kültür Akademisi öğretmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin misafiri olarak katılım gösterdi.

Armutalan Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen folklorik gösteriler öğretmenler tarafından ilgiyle takip edildi. Köyde gerçekleştirilen mini gezi içerisinde 93 Harbine yönelik bilgiler de edinen öğretmenler köyün tarihi dokusu eşliğinde eşsiz bir deneyim yaşama fırsatı yakaladı.

Festival kapsamında oluşturulan atölyeler öğretmenler tarafından ilgi ile karşılandı. Çeşitli atölyelere katılım sağlayan öğretmenler özellikle krem yapımı atölyesine ilgi gösterdiler. At kestanesi kremi yapan öğretmenlerimiz keyifli dakikalar geçirdi. Krem yapımının yanında çömlek atölyesi ve doğal ürünlerin yer aldığı stantlara ilgi odağı haline geldi.

Atölye ve stantların ziyaret edilmesinin ardından öğretmenler güne özel olarak hazırlanan "kapama" yemeğinin tadına bakıldı. Armutalan Kültür ve Dayanışma Derneği Kadir Aslandoğdu'nun yakın ilgisiyle günün anlam ve önemine dair bilgiler edinen öğretmenler folklorik gösterileri izledi, köyde yer alan gölet ziyaret ettiler. Dönüş yolunda ise Kurtdereli güreşlerinin yapıldığı alanın ve Kurtdereli Mehmet Pehlivan'ın mezarının ziyaret edilmesiyle faaliyet sonlandırıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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