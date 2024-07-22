Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan Astsubayın Vasiyeti Yerine Getirildi

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un (25) "Eğer şehit olursam Afrika'da bir ülkeye su açtırmanızı istiyorum" vasiyeti Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez'in girişimleriyle yerine getirildi.

Şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum" şeklinde vasiyette bulunan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti hayırseverlerin desteğiyle farklı ülkelerde yerine getiriliyor. Tanzanya'nın ardından Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez'in girişimleriyle bir su kuyusu daha Kamerun'un Kousseri şehrinde dualarla açıldı.

Başkan Söylemez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ezan dinmesin bayrak inmesin diyerek vatanımız uğruna canlarına feda eden şehitlerimize su kuyulara açıyoruz. Bugün burada şehit Mehmet Ali Horoz adına su kuyumuzun bu köye hayırlı ve bereketli olması duasıyla inşallah şehitlerimize ithafen Afrika'ya yağmur olmaya devam ediyoruz Rabbim kendilerini makamlarının en güzeli ve şereflendirmiş ailesine sabırlar diliyoruz" dedi. - KARABÜK