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Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan Astsubayın Vasiyeti Yerine Getirildi

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Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti, Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez'in girişimleriyle yerine getirildi. Horoz'un vasiyeti doğrultusunda Tanzanya'da bir su kuyusu açıldıktan sonra, Kamerun'un Kousseri şehrinde de bir su kuyusu daha dualarla açıldı. Başkan Söylemez, şehitlerimize ithafen Afrika'ya yağmur olmaya devam ettiklerini belirtti.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un (25) "Eğer şehit olursam Afrika'da bir ülkeye su açtırmanızı istiyorum" vasiyeti Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez'in girişimleriyle yerine getirildi.

Şehit olmadan 3 gün önce çektiği videoda, "Eğer şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum" şeklinde vasiyette bulunan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti hayırseverlerin desteğiyle farklı ülkelerde yerine getiriliyor. Tanzanya'nın ardından Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez'in girişimleriyle bir su kuyusu daha Kamerun'un Kousseri şehrinde dualarla açıldı.

Başkan Söylemez konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ezan dinmesin bayrak inmesin diyerek vatanımız uğruna canlarına feda eden şehitlerimize su kuyulara açıyoruz. Bugün burada şehit Mehmet Ali Horoz adına su kuyumuzun bu köye hayırlı ve bereketli olması duasıyla inşallah şehitlerimize ithafen Afrika'ya yağmur olmaya devam ediyoruz Rabbim kendilerini makamlarının en güzeli ve şereflendirmiş ailesine sabırlar diliyoruz" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Astsubay Çavuş Safranbolu Tanzanya Kamerun Afrika Piyade Yerel Haberler

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