Şehit Polis Memuru Mustafa Akgül'ün Ailesine Yeni Ev Teslim Edildi

Adana'da alkollü bir uzman çavuşun çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Akgül'ün taziyesinde şehidin tek gözlü evleri hafızalara kazınmıştı. Devlet, şehidin emanetine sahip çıkarak aileyi yalnız bırakmadı. Aileye yeni evleri duygu dolu anlarla teslim edildi.

7 Aralık 2024 tarihinde Sarıçam ilçesinde uygulama noktasından aracıyla kaçmaya çalışan alkollü uzman çavuşun çarpması sonucu polis memuru Mustafa Akgül şehit olmuştu. Şehidin baba ocağı Feke ilçesine bağlı Kaşaltı Mahallesi'nde taziye ziyaretleri yapılmış ailenin tek gözlü, sıvalı evleri hafızalara kazınmıştı. Şehidin emanetine sahip çıkan Feke Kaymakamlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve hayırseverlerinde desteğiyle şehit babasına yeni bir ev inşa etti. Tamamlanan ev dualarla şehit ailesine teslim edildi.

Kaymakam Feyza Yılmaz, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ifade ederek, "Bizler her zaman sizlerin yanındayız. Şehidimizin ruhu şad olsun" dedi.

"Benim sağ kolum gitti ama devlet yanımda"

6 evladı olduğunu ve şehit oğlunun 'sağ kolu' olduğunu söyleyen şehit babası Selim Akgül, duygu dolu anlar yaşadı. Akgül, "Oğlumun bahtı böyleymiş. Vatan sağ olsun. Oğluma çarpana 20 yıl vermişler, 20 yıl daha versinler, adalet yerini bulsun istiyorum. Ben Çukurova'da yıllarca çalışarak bu evi yapmıştım. Devletimiz, milletimiz için çalıştım. Devletimizin Allah yokluğunu vermesin. Hepsi yanımda. Kaymakam kızım benim için ayrı. Benim oğlumla hiç resmimiz yok, bir sözümü iki etmezdi, sağ kolumdu. Benim sağ kolum gitti. Allah'tan geldi. Allah devletimize zeval vermesin. Herkesten Allah razı olsun. Geldiğiniz için çok mutlu oldum. Devlet hep benim, bizlerin yanında" diye konuştu.

Anahtar teslimi sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak şehitler için dua edildi. Şehit babası Selim Akgül, anahtar teslimi sırasında duygu dolu anlar yaşadı. - ADANA