Şehidin emaneti adına kanını bagışında bulundu

Tokat'ın Niksar ilçesinde Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğinde, şehit çocuğunun adına kan bağışında bulunuldu.

Kızılay tarafından TOKİ Ulucan İlkokulu'nda gerçekleştirilen kan bağışı faaliyeti kapsamında, ailesinden en fazla kan bağışı sağlayan öğrenciye çeşitli hediyeler verileceği bildirildi. Toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinliğe anlamlı bir destek de Jandarma teşkilatından geldi. "Jandarma büyük bir ailedir" anlayışıyla hareket eden Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Köklüce Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı personeli, Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün emaneti olan kızı Beren Gündüz adına kan bağışında bulundu. Gerçekleştirilen bağışlarla hem şehidin aziz hatırası yaşatıldı hem de bir damla kanla bir cana umut olmanın gururu paylaşıldı. Etkinlik, duygu dolu anlara sahne olurken, kan bağışının önemine bir kez daha dikkat çekildi. - TOKAT