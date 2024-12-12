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Isparta'da Eğitim Uçuşu Sırasında Şehit Olan Asker İçin Taziye Ziyareti

Isparta'da Eğitim Uçuşu Sırasında Şehit Olan Asker İçin Taziye Ziyareti
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Isparta'da eğitim uçuşu esnasında iki askeri helikopterin teması sonucu şehit olan Erzurumlu Astsubay Çavuş Taha Nergis'in ailesi taziyeleri kabul etti. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, şehidin babasına taziye ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette askeri yetkililer ve sosyal hizmetler müdürü de hazır bulundu.

Isparta'da eğitim uçuşu sırasında iki askeri helikopterin teması sonucu şehit olan Erzurumlu Astsubay Çavuş Taha Nergis'in ailesi taziyeleri Palandöken ilçesi Güzelyurt Köyü'nde kabul etti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Şehit Teknisyen Hava Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in babası Ahmet Nergiz'e taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sayın Tuncay Altuğ, İl Müftü Yardımcısı İsmail Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da hazır bulundu.

Vali Çiftçi, ziyarette "Şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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