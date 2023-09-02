Şehidin ailesinden okul inşaatına ziyaret

Yenilenerek deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi amacıyla yıkılan ve geçtiğimiz ay temeli atılan Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yenilenerek deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi amacıyla yıkılan ve geçtiğimiz ay temeli atılan Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. İnşaat çalışmalarını, okula adını veren Şehit Oğuz Özgür Çevik'in ailesi ziyaret etti.

İzmir genelindeki okullarda yapılan depreme dayanıklılık testleri sonucu risk taşıdığı belirlenen ve yıkım kararı alınan Aliağa Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yeniden eğitim öğretime hazır hale getiriliyor.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Şehit Oğuz Özgür Çevik'in annesi Gülperi Çevik, babası Recep Çevik, geçtiğimiz ay temeli atılan okulun inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Okulun önümüzdeki yıl eğitim öğretim faaliyetlerine yeniden başlaması beklenirken, inşaat alanını gezen şehit ailesi, okulun yenilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tamamlandığında 24 sınıf ile hizmet verecek okulun, 2024-2025 eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedefleniyor. - İZMİR