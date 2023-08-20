Şefkat Evi İlkadım'da kimsesizlerin yuvası olacak

SAMSUN (İHA) – İlkadım Belediyesi tarafından yaptırılan Şefkat Evi, kimsesizler için yuva olacak.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın talimatıyla başlayan projeler ilçede yükselmeye devam ediyor. Barınmaya muhtaç olup çeşitli nedenlerle sokakta geçici veya sürekli olarak yaşamak zorunda kalan kişileri sokakta karşılaşabileceği risklerden korumak ve temel ihtiyaçlarını gidermelerine yardımcı olmak amacıyla İlkadım Belediyesi tarafından Ataköy Mahallesi'nde hizmete sunulacak Şefkat Evi (Kimsesizler Evi) projesi sosyal bir yaraya merhem olacak. Yapımında son aşamaya gelinen proje sokaktan kalan insanların yuvası olacak.

"Şehrül-Emin olarak kimsesizlerin kimsesiz olacağız"

Kimsenin kendi isteği ile evsiz kalmadığının altını çizen Başkan Demirtaş, "Bizim kültürümüzde belediye başkanı 'Şehrül Emin'dir. Yani şehrin, bölgenin ve vatandaşların emniyetinden sorumlu olan emin insanıdır. Yaşadığımız ilçenin şehrül-emini olarak feleğin çemberinden geçmiş dezavantajlı vatandaşlarımızın ellerinden tutmak istiyoruz. Şefkat Evi projemizle ilçemizde tespit edilen evsiz ve kimsesiz vatandaşlara yaz-kış sürekli yemek, barınma ve kıyafet imkanı sağlayacağız. Elbette ki onların sadece fiziksel yardıma değil, yüreklerine su serpecek, morallerini düzeltecek türden yardıma da ihtiyaçları var. Yapımı tamamlanan projemizle bu çatı altında farklı etkinliklerle bunu da yerine getirerek kimsesizlerin kimsesi olacağız" dedi.

Başkan Demirtaş, "Sokakta kalan insanları soğuktan ve açlıktan sokak köşelerinde ölmelerine engel olacağız inşallah. Burada yatakhanemiz olacak, yemekhanemiz olacak. Yani çamaşırları ve kişisel ihtiyaçları dahil her şeyi belediyemiz karşılayacak. Yedireceğiz, içireceğiz, giydireceğiz ve burada da mahkum gibi tutmayacağız. Bu amaca hizmet eden kimsesizler evimiz önemli bir yuva kapısı olacak" diye konuştu. - SAMSUN