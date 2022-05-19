Seferihisar'da Düzenlenecek Tohum Takas Şenliği'nde 300 Bin Fide Dağıtılacak - Haberler

Seferihisar'da "Başka bir tarım mümkün" projesi kapsamında, 2011 yılından itibaren hizmet veren Can Yücel Tohum Merkezi'nde üretilen yerel fideler, Tohum Takas Şenliği'nde Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlara dağıtılacak.

Seferihisar Belediyesi tarafından yerel tohumun sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla düzenlenen Tohum Takas Şenliği'nin 11'incisi, 21 Mayıs Cumartesi günü Türkiye'nin dört bir yanından davet edilen belediyelerin katılımlarıyla gerçekleşecek. Edirne, Ereğli, Bodrum, Menteşe, Honaz, Ödemiş, Hatay Büyükşehir, Bornova, Kemalpaşa, Buca ve Efes Selçuk Belediyeleri'nin katılacağı şenlikte tüm belediyeler kendi stantlarında şehirlerinde ürettikleri atalık tohumları sergileyecek.

"TOHUMUN DEĞERİNİ BİR KEZ DAHA ANLADIK"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bu hikayeye Tunç Başkanımız ile birlikte kaybolmaya yüz tutmuş tohumları bir yerde biriktirip gelecek nesillere taşıyalım diyerek başladık. Yerel tohumun sürdürülebilirliği için tohum takas şenlikleri düzenledik ve pandemi sürecine kadar devam ettik. Pandemi dolayısıyla düzenleyemediğimiz tohum takas şenlikleri yerine vatandaşımıza 150 bin fide dağıttık. Tarımsal kalkınmanın böylesine önemli olduğunu gördüğümüz bugünlerde tohumun değerini bir kez daha anladık. 2022 yılında yeniden yüz yüze buluşacağımız Tohum Takas Şenliği'mize tüm hemşerilerimi bekliyorum" dedi.

Program boyunca Seferihisar Belediyesi'nin 4. Uluslararası Resim Çalıştayı kapsamında düzenlenen Baskı Resim Festivali eserleri de sergilenecek.

Ayrıca şenlikte Shukar Muzika ve Funniest Maestro gruplarının konser etkinlikleri düzenlenecek.