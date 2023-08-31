Seferihisar'da Zafer Bayramı Coşkusu

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü, Seferihisar'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Sığacık Kaleiçi'nde düzenlenen, Ahmet Selçuk İlkan ve Seferihisar Belediye Bandosu'nun konuk olduğu "Kaleiçi Yaz Sohbetleri 30 Ağustos Özel" programında, tarihi alanı dolduran binlerce kişi, marşlara ve şarkılara eşlik etti.

Zafer Bayramı'nın 101'inci yılı tüm Türkiye 'de olduğu gibi İzmir Seferihisar'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Seferihisar Belediyesi tarafından Sığacık Kaleiçi'nde düzenlenen ve her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlayan "Kaleiçi Yaz Sohbetleri" bu hafta, 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel bir programa sahne oldu. Sunuculuğunu ünlü oyuncu Önder Açıkbaş'ın yaptığı program, kuruluşu 1926 yılına dayanan Seferihisar Belediye Bandosu'nun konseriyle başladı. Bando tarafından çalınan marşlara ve söylenen şarkılara binlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti.

AHMET SELÇUK İLKAN'DAN UNUTULMAZ PERFORMANS

Bandonun ardından sahne alan ünlü şair ve besteci Ahmet Selçuk İlkan ve orkestrasının seslendirdikleri şiir ve şarkılara, alanı dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. İlkan'ın Atatürk'le ilgili yazdığı ve sahnede okuduğu şiir, büyük alkış topladı ve dakikalarca alkışlandı.

"ZAFER YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDECEĞİZ"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, gecenin sonunda yaptığı konuşmada, 30 Ağustos'un Türk milletinin birlik ve beraberlik günü olduğunu belirterek, "101 yıl önce tüm dünyaya yıkılmayan bir millet olduğumuzu gösterdik. Mustafa Kemal Atatürk'ün laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti için açtığı yol çok uzun. Bizler her ne olursa olsun, Atatürk'ün izinden, yılmadan, yorulmadan, zafer yürüyüşümüze devam edeceğiz" dedi.