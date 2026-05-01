Seçim öncesi birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesinde oda başkanlarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Seçim öncesi oda başkanlarıyla bir araya gelerek sohbet eden ve odaların durumu hakkında konuşan Başkan Ziya Duranay, her şeyin Adıyaman için olduğunu vurguladı.

3 Mayısta yapılacak olan seçimin de hayırlara vesile olmasını dileyen Adıyaman Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, ATSO Konferans Salonu'nda düzenlenecek genel kurul öncesi gerçekleştirilen ziyaretlerde, seçim sürecinin demokratik olgunluk, karşılıklı saygı, hoşgörü ve birlik beraberlik içerisinde tamamlanmasının önemi vurgulandı.

Başkan Duranay, ayrıştırıcı ve ötekileştirici tutumlardan uzak durularak, birleştirici ve kucaklayıcı bir anlayışın benimsenmesi gerektiğine, ahilik geleneğine uygun bir duruş sergilenmesinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Duranay, genel kurulun makam ve mevki yarışı değil, esnaf ve sanatkarlara hizmet yarışı olduğunu belirterek, tüm adayların bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi temennisinde bulundu.

Duranay, yapılacak genel kurulun Adıyaman'a, esnaf ve sanatkar camiasına hayırlı olması dileğinde bulunarak, sürecin kardeşlik iklimi içerisinde tamamlanacağına inandığını ifade etti. - ADIYAMAN

İran'dan bomba iddia: ABD'nin savaş maliyetleri 100 milyar dolara ulaştı

Bu rakam doğruysa Trump savaşa girdiğine bin pişman olacak
İstanbul'da 1 Mayıs: 366 kişi gözaltına alındı, 3 metro durağı kapatıldı

İstanbul'da 1 Mayıs! Onlarca kişi gözaltında, bazı duraklar kapatıldı
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Mecidiyeköy'de büyük arbede! Erkan Baş da biber gazına maruz kaldı

Adres bu kez Taksim değil! TOMA'lı müdahalede Erkan Baş da hedef oldu
Belindeki tabancayı düzeltirken hem kendini hem kasiyeri vurdu

Ölümcül hata anbean kamerada
Sulama kanalına düşen gencin cansız bedeni bulundu

Daha 25 yaşındaydı!

Ederson'a Fenerbahçe'nin büyüklüğünü öğretecek darbe takımdan geldi

Fener kariyeri bitiyor!

Japonya'nın yene müdahale sinyali küresel piyasaları sarstı

Piyasaları sarsan Japonya hamlesi