Seçim öncesi birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı

Adıyaman Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, 3 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olağan genel kurul öncesinde oda başkanlarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Seçim öncesi oda başkanlarıyla bir araya gelerek sohbet eden ve odaların durumu hakkında konuşan Başkan Ziya Duranay, her şeyin Adıyaman için olduğunu vurguladı.

3 Mayısta yapılacak olan seçimin de hayırlara vesile olmasını dileyen Adıyaman Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, ATSO Konferans Salonu'nda düzenlenecek genel kurul öncesi gerçekleştirilen ziyaretlerde, seçim sürecinin demokratik olgunluk, karşılıklı saygı, hoşgörü ve birlik beraberlik içerisinde tamamlanmasının önemi vurgulandı.

Başkan Duranay, ayrıştırıcı ve ötekileştirici tutumlardan uzak durularak, birleştirici ve kucaklayıcı bir anlayışın benimsenmesi gerektiğine, ahilik geleneğine uygun bir duruş sergilenmesinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Duranay, genel kurulun makam ve mevki yarışı değil, esnaf ve sanatkarlara hizmet yarışı olduğunu belirterek, tüm adayların bu sorumluluk bilinciyle hareket etmesi temennisinde bulundu.

Duranay, yapılacak genel kurulun Adıyaman'a, esnaf ve sanatkar camiasına hayırlı olması dileğinde bulunarak, sürecin kardeşlik iklimi içerisinde tamamlanacağına inandığını ifade etti. - ADIYAMAN

