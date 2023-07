Seçer: "Her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olacağız"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Elbette ki Türkiye olarak her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olacağız" dedi.

Seçer, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekıtının 49. yıl dönümü ile 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosluğu'nun kutlama programı kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri onuruna düzenlenen programa katıldı. Mersin Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen programa Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve eşi Oya Gedik, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve eşi Salih Mendeli, milletvekilleri, kent protokolü, şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri katıldı.

"Kıbrıs bizim için yavru vatan"

Kur-an'ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümünü kutlayarak, "'Bugün adaya savaş için değil, barış için gidiyoruz. Sadece Kıbrıslı Türkler için değil, Kıbrıslı Rumlar için de barışı getirmek istiyoruz' diyerek 'Ayşe'yi tatile çıkaran rahmete ermiş, Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı Bülent Ecevit'in ve onun kabinesinde yer alan saygıdeğer bakanların kararıyla Kıbrıs'a yavru vatana soydaşlarımıza barışı, huzuru, refahı götürdüğümüz yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Kıbrıs bizim için yavru vatan. Soydaşlarımız, kardeşlerimiz. Elbette ki orada yaşayan Rumların Yunanistan'ı varsa, İngiltere'si varsa Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin de Türkiye'si var, anavatanı var, bizler varız. Kıbrıslı Türkleri bizden ayrı tutmayız. Onlar her zaman kalbimizde, aklımızda, fikrimizde, dünyamızda" dedi.

"49 yıl sonra bugün adada dileğimiz kalıcı barışın sağlanması"

Konuşmasında adada kalıcı barışın sağlanması dileğini dile getiren Başkan Seçer, iki toplumlu, eşit haklara sahip bir çözüme ulaşılması gerektiğini belirterek, "Ancak tabii ki bu meselenin bir mazisi var. 20 Temmuz 1974'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin adaya gitme nedeni o günün aniden ortaya çıkan sebepleri değildi, geriden gelen sebepler. Bir zorunlu müdahaleydi, bir zorunlu gidişti ama iyi ki olmuş. Bugün adada barış, huzur, özellikle Türk bölgesinde güven hissettiriyorsa barış harekatının sonuçlarıdır" diye konuştu.

"Türkiye olarak her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olacağız"

Başkan Seçer, her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olacaklarını ifade ederek, "Bundan sonraki dileğim özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada, uluslararası toplumda tanınması, orada Türk toplumunun bir devletinin olması, kendi ayaklarının üzerinde duracak kudrette olan bu toplumun uluslararası ilişkilerinin geliştirilmesi ve her geçen gün daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline gelmesidir. Elbette ki Türkiye olarak her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olacağız" ifadelerine yer verdi.

"KKTC'nin uluslararası arenada kendini daha çok kabul ettirmiş olduğu günleri hep beraber göreceğiz"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ise yaptığı konuşmada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimizin barış ve özgürlük gününü kutluyorum" dedi. KKTC'nin özgürlük tarihi hakkında da bilgi vererek uluslararası arenada tanınmasını temenni eden Vali Pehlivan, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni belki dünya tanımıyor ama Türkiye Cumhuriyetimiz tanıyor. Diplomatik ilişkileri ve kardeşlik hukukunu devam ettiriyor, devam ettirecek. Bu vesileyle her zaman kalbimizde, zihnimizde var olan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizi yine rahmetle, şükranla; hayatta olan gazilerimizi de sağlık, afiyet dilekleriyle yad ediyorum. Önümüzdeki günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada kendini daha çok kabul ettirmiş olduğu günleri de hep beraber göreceğiz. Şehitlerimizi, gazilerimizin manevi hatıralarını hep birlikte yaşatacağız diyorum. Bugün organize eden değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Bizler Türk milletin evlatları olarak Anavatan Türkiye'ye yürekten bağlıyız"

KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içerisinde yaşamasını hiç tereddüt etmeden canını ortaya koyan şehitlere ve kahramanlara borçlu olduğunu söyledi. Rum kesimi ile müzakere masasına dönmenin yolunun KKTC'nin tanınmasından geçtiğini ifade eden Mendeli, "Ülkemiz uluslararası toplum tarafından maruz bırakılan haksız bir izolasyonlara rağmen Anavatan Türkiye'nin desteğiyle her geçen gün kalkınarak güçlenecektir" dedi.

Kıbrıs Türklerinin Anavatan Türkiye'ye yürekten bağlı olduğunu da belirten Mendeli, "Herkesin şunu çok iyi bilmesi gerekiyor; bizler Türk milletin evlatları olarak Anavatan Türkiye'ye yürekten bağlıyız. Anavatanımızla etle tırnak gibiyiz. Aramızda bir tek hukuk vardır; o da kardeşlik hukukudur. Kıbrıs Türk halkının arkasında dünya devi Türkiye olduğu sürece ülkemiz ve mavi vatan emin ellerdedir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın"şeklinde konuştu. - MERSİN