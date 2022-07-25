Zeytinburnu'nda engelli bireyler sebze yetiştirerek gelişimlerine katkı sağlıyor

Zeytinburnu Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezinin (AKDEM) engelli bireylerin bedensel ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlamak için düzenlediği "Bahçe Atölyesi"ne katılan öğrenciler, kendileri için hazırlanan alana sebze ve meyve fidesi dikti.

Zeytinburnu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bedensel ve bilişsel becerilere sahip engelli bireylerin gelişimine katkı sağlamak için AKDEM tarafından düzenlenen Bahçe Atölyesi'nde özel hazırlanan alanda her mevsime uygun meyve sebze yetiştiriciliği yapılıyor.

Uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilen çalışma, engelli bireylerin basit aletlerle iş birliği içinde grup çalışmasında bulunabilme ve motor becerilerini desteklemeyi amaçlıyor. Engelli bireyler yaptığı işten haz ve mutluluk duyarken, çevresindeki yaşamı algılama konusunda da gelişim gösteriyor.

Atölye çalışmasının ilk gününde öğrenciler salatalık, domates, biber, çilek, marul, roka, maydanoz, semizotu ve nane fidesi dikimi gerçekleştirdi.