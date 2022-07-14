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Şebeke borusu patladı, ilçe susuz kaldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Şebeke borusu patladı, ilçe susuz kaldı

Çorum'un Sungurlu ilçesini besleyen Salman köyü ana ishale hattında su borusu patladı.

Çorum'un Sungurlu ilçesini besleyen Salman köyü ana ishale hattında su borusu patladı. Olayın ardından ilçede sular kesildi.

Onarım çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Salman köyümüzden gelen ana boruda gerçekleşen arızaya ekiplerimiz tarafından anında müdahale edilmiştir. Çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor. Belediye Başkan yardımcılarımız ve gerekli birim müdürlerimiz arıza bölgesinde çalışmaları takip etmektedir. Arızanın en kısa sürede tamamlanması için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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