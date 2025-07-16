Sazlı Kavşağı'nın Kapatılması Trafik Sorununu Artırdı

Sazlı Kavşağı'nın Kapatılması Trafik Sorununu Artırdı
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Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş, Sazlı Kavşağı'nın kapatılmasının trafiği daha da yoğunlaştırdığını ve bölge halkını mağdur ettiğini ifade etti. Alternatif yolların risk oluşturduğunu belirten Karataş, uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Türkiye'nin en yoğun turizm yollarından biri olan Söke-Milas karayolu üzerinde Sazlı Kavşağı'nın beton bloklarla kapatılmasını değerlendiren, Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş, bulunan çözümün işe yaramadığını, trafiğin daha da çekilmez hal aldığını ifade etti.

Söke Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Refik Karataş, Argavlı'dan Bağarası Kavşağı'na kadar olan karayolunda yaşanan trafik yoğunluğuna karşı alınan "Sazlı Kavşağı'nın kapatılması" uygulamasının işe yaramadığını söyledi. Karataş, uygulamanın bölge halkını mağdur ettiğini ve daha büyük sorunlara yol açtığını belirtti.

Karayolları tarafından beton bariyerlerle kapatılan kavşak, özellikle Sazlı Mahallesi sakinlerinin tepkisine neden olmuştu. Alternatif yolları kullanmak zorunda kalan tatilcilerin ova yolları ve mahalle içlerine yönelmesi, hem trafik yoğunluğunu artırdı hem de güvenlik riski oluşturdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karataş, "Demek ki Sazlı Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarının kapatılması bir işe yaramadı. Sadece Sazlı halkına işkence oldu. Cumartesi ve Pazar günü garajdan çıkış yapmak isteyen araçlar 1.5-2 saat boyunca içeride mahsur kaldı. Yol, doğudan Argavlı çıkışına kadar tamamen kapandı. Allah korusun, böyle bir anda yangın çıkarsa ne itfaiye ne ambulans ulaşabilir. Yetkililer en kısa sürede çözüm bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Karataş'ın bu açıklaması, özellikle hafta sonları yaşanan yoğunluk nedeniyle mağduriyet yaşayan vatandaşların da tepkisini yansıttı. Karataş, söz konusu uygulamanın yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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