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Şavşat Katliamı 47. yılında anıldı: 'Unutmadık, unutturmayacağız'

Şavşat Katliamı 47. yılında anıldı: 'Unutmadık, unutturmayacağız'
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Haber: Uğur İstanbullu (ARTVİN) - Artvin’in Şavşat ilçesinde 23 Temmuz 1979’da miting sonrasında silahlı saldırı yaşanmış beş kişi yaşamını yitirmişti.

Haber: Uğur İstanbullu

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde 23 Temmuz 1979'da miting sonrasında silahlı saldırı yaşanmış beş kişi yaşamını yitirmişti. Şavşat Katliamının 47'nci yılı dolayısıyla düzenlenen anmada konuşan SOL Parti Şavşat İlçe Başkanı Ebabekir Keskin, "Bizim kayıtlarımızda Şavşat Katliamı vardır. Bu olayın hesabı soruluncaya kadar acımız dinmeyecek. Unutmadık, unutturmayacağız" dedi.

Şavşat Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasına SOL Parti ve CHP temsilcileri katıldı. Açıklamayı platform adına SOL Parti Şavşat İlçe Başkanı Ebabekir Keskin okudu.

Olaylarda yaşamını yitirenleri andıklarını belirten Keskin, "O günleri yaşayan insanlar olarak hafızamızda her zaman Şavşat Katliamı'nı taşıyoruz. Yaşamını yitirenleri saygıyla, minnetle ve şükranla anıyoruz" diye konuştu.

Keskin, 23 Temmuz 1979'da komando birliğinin ilçeden ayrılması talebiyle düzenlenen mitingin ardından halka ateş açıldığını savunarak, olaylarda Adil Bilir, Alim Kılıç, Neşmet Koca ve Atanır Şahin'in vurularak yaşamını yitirdiğini, iki kişinin de yaşananların ardından hayatını kaybettiğini söyledi.

Olaylara ilişkin soruşturma ve dava açılmadığını belirten Keskin, "Eşitlik, özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde toprağa düşen devrimcileri unutmayacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
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