Şavşat Dernekleri Federasyonu'ndan İstanbul'da "Anadolu Ateşi Şavşat İçin Yanıyor" Buluşması

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - İstanbul'da Şavşat Dernekleri Federasyonu tarafından "Anadolu Ateşi Şavşat için yanıyor" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Şavşat'ın doğasını koruma mücadelesi vurgulandı.

İstanbul'daki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde, Şavşat Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Anadolu Ateşi Şavşat için yanıyor" etkinliğinde, Şavşat'ın doğasını koruma mücadelesine dikkat çekildi. İstanbul'da yaşayan Şavşatlıların yoğun ilgi gösterdiği geceye, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu, sendika ve çevre örgütü temsilcileri ile hemşehri dernekleri üyeleri katıldı.

Şavşat Dernekleri Federasyonu Başkanı Mustafa Faruk Altun, burada yaptığı konuşmada, federasyonun bugüne kadar sadece bir kurum olarak değil, bir mücadele örneği olarak da kendini gösterdiğini söyledi.

Altun, 9 yıl önce kurulan federasyonun temellerinin Derelerin Kardeşliği Platformu'na dayandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"O günlerde sadece Şavşat'ın değil; Artvin'in, Karadeniz'in ve hatta tüm Türkiye'nin derelerini dert edinen; suyuna, toprağına, doğasına sahip çıkan bir anlayışla yola çıkılmıştır. Bu yol kolay bir yol değildir. Birlik olmanın ve dayanışmanın ne demek olduğunu bizlere gösterdiler. Bu nedenle diyoruz ki, geçmiş olmadan gelecek olmaz. Emek olmadan mücadele büyümez. Bedel ödenmeden hiçbir yol tamamlanmaz. Bizler de bugün aynı bilinçle, aynı kararlılıkla ve aynı inançla bu bayrağı daha ileri taşımaya devam edeceğiz."

"Sadece Şavşat'a değil; emeğimize, ekmeğimize, memleketimize de sahip çıkacağız"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da şunları söyledi:

"Dut ağaçlarının gölgesinde büyüdük. Kalemle çizilmiş gibi gökyüzüne uzanan çamların, köknarların eşiğinde büyüdük. Gürül gürül akan derelerimizin sesiyle büyüdük, o sesler bize ninni oldu. Bu topraklardan hayata karıştık, mücadeleye karıştık. Bütün bu yağma ve talan politikalarına karşı bu salonda bir aradayız. Doğup büyüdüğümüz bu topraklara göz dikenlere; HES'lerle, RES'lerle, madenlerle, taş ocaklarıyla toprağımıza, ormanımıza, suyumuza göz dikenler bu salonun kararlılığını ve coşkusunu görsünler. Tek yürek olmuş Şavşatlıları ve onların dostlarını görsünler. Bu salonda Şavşat'ın tarihi, gelenekleri, mücadelesi, direnci ve kararlılığı var. Bizim oralarda bir ormana güzelleme yapıldığında şöyle söyleriz, 'Sen Şavşat'ın yeşilini görmemişsin'. O ormanların tarifsiz yeşili, çocukluğumun gözünde Şavşat'ın devrimcileridir. Bize düşen, bu mirasa sahip çıkmaktır. Bize düşen, bu mirasa layık olmaktır. Bu nedenle hep birlikte ağacımıza, toprağımıza, suyumuza, deremize sahip çıkacağız. Sadece Şavşat'a değil; emeğimize, ekmeğimize, memleketimize de sahip çıkacağız. Bunun için yan yana, omuz omuza olacağız."

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan ise, "Biz Şavşatlılar, kara orman diyarının çocuklarıyız. Dostluğu severiz, misafirperverliğimizle biliniriz. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, genç hep birlikte halay çekeriz. İşte o tarihin mirasçıları olarak buradan dost-düşman herkese seslenmek istiyorum; saraylar yıkılır, saltanatlar çöker. Taht bir yana, baht bir yana savrulur. Gün gelir bu topraklarda emek diyen, barış diyen, özgürlük diyen, kardeşlik diyenlerin sesi yükselir" dedi.

SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ise "İki şey çok önemli, insan kalabilmek için. Bunlardan biri insanın ve emeğin sömürüsüne karşı mücadele, diğeri ise doğamızın sömürülmesine karşı mücadeledir. Bu ikisini birbirinden ayırmadan, birlikte yürüteceğiz. Sadece Şavşat'ta değil, Türkiye'nin her yerinde, her zaman, yan yana, omuz omuza, birleşik bir mücadeleyle, birleşik bir halk hareketiyle bunu başaracağız" diye konuştu.

Gecede konuşmaların ardından Anadolu Ateşi grubu dans gösterisi sundu.

Kaynak: ANKA