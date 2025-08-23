Savarona yatı yeniden Mavi Vatan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve eşi Emine Erdoğan'ın girişimleriyle restorasyondan geçirilen Savarona yatı, Türk donanmasına yeniden kazandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunan yatın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na devredilmesiyle başlayan süreçte, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun talimatıyla üç alternatifli plan hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a sunulan planların ardından restorasyon kararı alındı. Bu kapsamda, Deniz Müzesi'nde Atatürk'e ait çeşitli objeler de Savarona'ya getirildi.

Savarona yatının restorasyon çalışamları hakkında bilgi veren Pendik Tersane Komutanı Tuğamiral Recep Erdinç Yetkin, "Savarona, 1931 yılında Almanya'da inşa ediliyor. 24 Mart 1938'de satın alınarak Türk bayrağı çekiliyor. 1 Haziran 1938'de Dolmabahçe önlerine gelerek Atatürk'ü misafir etmek üzere hazır hale getiriliyor. Atatürk, bu gemide 56 gününü geçiriyor. Hatay meselesi, İstanbul imar planları, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'nin halka açılması gibi önemli tarihi kararlar bu gemide alınıyor. 1951-1986 yılları arasında deniz harp okulu öğrencilerinin eğitim gemisi olarak hizmet veren Savarona, 1986 yılından itibaren denizlere veda ediyor" dedi.

Yetkin, son süreçte yürütülen çalışmalara da değinerek, "17 Ağustos 2023'te Cumhurbaşkanımızın direktifleri, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin takibiyle kapsamlı bir modernizasyona başladık. On ay gibi kısa sürede saç değişimleri yapıldı, 80 ton asbest gemiden temizlendi, kablo ve borular yenilendi. Yangın emniyet sistemleri kuruldu, makineler revizyondan geçirildi. Şu anda gemimiz tam seyir kabiliyetine sahip hale geldi" diye konuştu.

Restorasyonu tamamlanan Savarona yatı, 24 Ağustos Pazar günü Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu ve Deniz Kuvvetleri'ne ait 7 gemiyle birlikte İstanbul Boğazı'nda geçiş yapacak. Savarona, saat 15.30'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, 16.30'da Rumeli Hisarı'nda ve 17.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamlayacak. - İSTANBUL