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Sason'daki 4'üncü festivalde eğitimli jandarma köpeği ve dron ilgi odağı oldu

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Sason'daki 4'üncü festivalde eğitimli jandarma köpeği ve dron ilgi odağı oldu
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Sason'da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festivalde kurulan jandarma standı yoğun ilgi gördü. Stantta eğitimli jandarma köpeği, dron ve manken jandarma personeli ilgi odağı olurken, kadın jandarma personeli kadınlara KADES ve güvenlik konularında bilgi verdi.

Batman'ın Sason ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bal, Ceviz, Çilek ve Festivali renkli görüntülere sahne olurken, festival alanında kurulan jandarma standı vatandaşların yoğun ilgisini gördü.

Festival kapsamında alanda yerini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşlara jandarmanın çalışmaları ve kullandığı ekipmanlar hakkında bilgi verdi. Özellikle eğitimli jandarma köpeği, dron ve manken jandarma personelinin yer aldığı stant, festival alanını ziyaret eden vatandaşların ilgi odağı oldu. Çocuklar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş, eğitimli köpekle yakından ilgilenirken, jandarma personeli ve ekipmanlarla bol bol fotoğraf ve video çekti. Festival alanına kurulan stantta sergilenen jandarma malzemelerini de tek tek inceleyen vatandaşlar, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Jandarma personelinin vatandaşlarla yakından ilgilendiği etkinlikte, özellikle çocukların eğitimli jandarma köpeğine gösterdiği ilgi dikkat çekti. Vatandaşlar, jandarma ekipmanlarının yanı sıra dron ve manken jandarma personeliyle de hatıra fotoğrafı çektirdi. Festival alanında görev yapan kadın jandarma personeli ise ilçedeki kadınlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Kadınlara başta Kadın Destek Uygulaması (KADES) olmak üzere kadına yönelik şiddetin önlenmesi, kadınların sahip olduğu haklar ve güvenlik konularında bilgiler veren ekipler, hazırlanan broşürleri de vatandaşlara dağıttı. Yoğun ilgi gören jandarma standında vatandaşların sorularını da yanıtlayan ekipler, festival boyunca hem jandarmanın görev ve sorumluluklarını tanıttı hem de vatandaşlarla sıcak ve samimi iletişim kurdu.

Festivalde jandarma standına gösterilen yoğun ilgi, vatandaşların güvenlik güçleriyle olan iletişiminin güçlendirilmesi açısından da dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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