Sason'da Halk, İlçe Özel İdare Müdürü Mutalip Çelik'i Ödüllendirdi

Batman'ın Sason ilçesinde çetin kış şartlarında köylerinde yürütülen çalışmalar ve karla mücadelede gösterdiği çabalardan dolayı İlçe Özel İdare Müdürü Mutalip Çelik'i halkın memnuniyet ödülüne layık gördü.

Sason ilçesinde bir araya gelen köy muhtarları, ilk defa verdikleri halkın memnuniyet ödülünü İlçe Özel İdare Müdürü Mutlip Çelik'e takdim etti. Çelik'i Özel İdare Müdürlüğü binasında ziyaret eden köy muhtarları adına konuşan Dörtbölük köyü muhtarı Resul Kaya, "İlçenin zorlu coğrafya ve yoğun kar almasına rağmen, yoğun çaba sarf ederek köylerde herhangi bir mağduriyetin yaşanmamasını sağlayan İlçe Özel İdare Müdürü Mutalip Çelik'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. İlk defa verdiğimiz halkın memnuniyet ödülüne kendisini layık görüyoruz. Köylerimize kaymakamımızın talimatları doğrultusunda verdiği yoğun çaba ve hizmetler bizleri son derece memnun etmiştir. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Halkın memnuniyetinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Çelik de kaymakamın talimatları doğrultusunda hizmet yürüttüklerini belirterek, muhtarlara verdikleri ödülden dolayı teşekkür etti. - BATMAN