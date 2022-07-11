Şarköy Belediyesi'nin Parklarına Halkın İlgisi Sürüyor

Şarköy Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan Liman Park ve Kent Park; çok amaçlı sahaları, crossfit ve skate park alanları ve kafeleriyle halka hizmet vermeye devam ediyor.

Kentte daha önce bulunmayan crossfit ve skate park alanları, 7'den 70'e ziyaretçilerini ağırlıyor. Birden fazla aktiviteye elverişli olan parklar içerisinde bulunan yürüyüş parkurları, spor yapmak isteyen yurttaşlara hizmet veriyor. Sporseverlerin yanı sıra çocuklarıyla vakit geçirmek isteyen ebeveynlerin de tercih ettiği parklar, içerisinde bulunan çocuk oyun grupları ve kafelerle ailelerin beğenisini topluyor.

Kent genelinde yapılan çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren yurttaşlar, Liman Park ve Kent Park'ı hizmete sunan Belediye Başkanı Alpay Var'a teşekkür etti.

Şarköy'ün daha yaşanabilir bir kent olması için çalışmaların durmaksızın devam edeceğini ifade eden Başkan Var, şunları söyledi:

"Yapmış olduğumuz çalışmaların ve projelerin temelinde Şarköy'de yaşayan hemşehrilerimiz yer alıyor. Projelerle vatandaşlarımızın hayatına değer katmaya, onların yaşantısını daha da güzel hale getirmek için çalışıyoruz. Kısa süre önce hizmete sunduğumuz Liman Park ve Kent Park ile birlikte şehrimizde yeni cazibe merkezlerini oluşturduk. Hemşehrilerimizin ve özellikle de çocuklarımızın parklara olan ilgileri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Yaptığımız projelerin onlar tarafından beğenildiğini görmek bizleri yeni projelere imza atmak için ayrıca motive ediyor. Bizlerde kentimizi daha da ileri taşıyacak projelerle halkımız için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz."

ANKA / Yerel