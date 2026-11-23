Sarıyer'de nereden geldiği ve kime ait olduğu merak konusu olan aslanı arama çalışmaları sürerken, bölgede konuyu takip eden basın mensuplarının ilgisi ise yoğun oldu.

Sarıyer'de ihbar üzerine harekete geçen ekiplerin, aslanı bulmak ve yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor. Basın mensupları ise Türkiye'nin ve hatta dünyanın da gündemine oturan konuyla ilgili çalışmaları bölgede aralıksız takip ediyor. Bir yandan anons çeken diğer yandan da gelişmeleri dakika dakika canlı yayınla vatandaşlara anlatan basın mensuplarının mesaisi sürüyor. Bölgede renkli görüntüler ortaya çıkarken, firari aslanın yakalanmasına yönelik çalışmaları takip eden basın mensupları, bu nadir olayı hatırlamak için ise fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı