Geçmiş yıllarda ney üfleyerek bir aslanla kurduğu sıra dışı dostlukla tanınan neyzen ve hayvansever Ferit Yavuz, Sarıyer'de aranan aslanla ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sarıyer'in Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda görülen aslanı yakalamak için çalışmalar devam ederken, "aslana fısıldayan adam" olarak bilinen neyzen Ferit Yavuz ilk olarak aslanın sahibinin bulunarak, onun aslana yaklaşmasının daha doğru olacağını belirtti.

"Ney üflüyordum, diniliyordu"

2005 yılında baktığı aslanla nasıl dostluk kurduğunu da anlatan Yavuz, duyanların kendisine inanmadığını belirterek, "2005 yılıydı bir yazı gördüm, 'Aslana dikkat, bir şey vermeyiniz' diye yazıyor. Bir baktım aslanın önüne tavuk kemiği atmışlar. Aslana yaramaz. Ben üç kilo ciğer aldım, pişirdim. Suyunu da beraber götürdüm. Camdan attım, yemedi. Bir bana baktı, oraya baktı, dolaştı dolaştı, geldi sonra yedi. Bir daha attım derken. 4-5 ay sürdü, alıştık birbirimize. Oranın müdürüne 'Rami'den bir sporcu ağabey geliyor, aslana dokunuyor' demişler. 'Olmaz öyle şey' demiş. Bana kafesin anahtarlarını verdiler, sen süpür aslanın altını dediler. Küçük kafesi var, kafesine alıyorum onu. Kafese girip 'Ne yapacaksın, yiyecek misin beni?' dedim. Ellerimi uzattım, o da ellerini omuzlarıma koydu. Çok insan dinlemiştir kedi mırmırını. Ben aslan mırmırı dinledim, ney üflüyordum, dinliyordu. Beraber dinliyorduk kafesin içinde son zamanlarda" şeklinde konuştu.

"Neyin sesine tutkuluysa dost olur, kucaklaşırız"

Geçmişte dostluk kurduğu aslanın ölümünden büyük üzüntü duyduğunu belirten Yavuz, "O aslan görüldüğü yerde hemen o sahibini bulup oraya götürsünler. Sahibi ona karşı gelsin. Yoksa başka bir insan gördüğü zaman hayvan tedbir alarak, parçalar. Çünkü doğasında var parçalamak. Önce sahibi gitsin oraya, ne yapacaklarsa yapsınlar, iğne mi yapacaklar. Aslan evlerde, parklarda, bahçelerde filan bakılmaz. Büyük bir devlet parkı olacak. Oraya getirsinler. Ben de gelirim. Bana da 3 ayda, 4 ayda alışır zannederim. Çünkü zaman lazım. Sevgi en büyük dünyada güç, zaman içinde oluyor. Baktığım aslan öldüğü zaman benim ona olan sevgim bambaşkaydı. Akrabalarım için ağlamadım ama onun için hüngür hüngür ağladım. Çok yazık oldu. İnşallah bu aslanın kaderi ona benzemez, sağ salim yakalanır. Biz de mutlu bir şekilde onu ziyaret ederiz. Neyin sesine tutkuluysa dost olur, kucaklaşırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı