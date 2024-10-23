Sarıoğlan'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Sarıoğlan ilçesinde bulunan Karaözü Şehit Er Mustafa Topçuoğlu İlkokulu ve Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu'ndaki toplam 246 öğrenciye eğitim verildi. Trafik bilinci oluşturmanın amaçlandığı faaliyette karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Boyama kitabı dağıtıldı. - KAYSERİ