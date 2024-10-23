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Sarıoğlan'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Sarıoğlan'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
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Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrencilere Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Sarıoğlan ilçesinde bulunan Karaözü Şehit Er Mustafa Topçuoğlu İlkokulu ve Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulu'ndaki toplam 246 öğrenciye eğitim verildi. Trafik bilinci oluşturmanın amaçlandığı faaliyette karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve Jandarma Boyama kitabı dağıtıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sarıoğlan Güvenlik Jandarma kayseri trafik Yerel

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