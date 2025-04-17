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Sarımsaklı Tabiat Parkı'nda İnceleme Gezi

Sarımsaklı Tabiat Parkı'nda İnceleme Gezi
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Sarımsaklı Tabiat Parkı, DKMP 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek tarafından yerinde incelendi. Çiçek, yürütülen projeler ve koruma çalışmalarının bölge turizmi ile doğa koruma açısından önemine dikkat çekti.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Sarımsaklı Tabiat Parkı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek tarafından yerinde incelendi.

DKMP 2. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yer alan Sarımsaklı Tabiat Parkı'nda yürütülen çalışmaları yerinde görmek üzere alanda incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında Balıkesir İl Müdürü, Ayvalık Şefi ve ilgili teknik personelden bilgi alan Çiçek, sürdürülen projelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Yetkililer, Sarımsaklı Tabiat Parkı'nın korunması ve geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların bölge turizmi ve doğa koruma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - BALIKESİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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