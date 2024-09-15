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Sarıkamış'ta Bozayılarla Selfie Çekmek Tehlikeli Ama Eğlenceli

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, aç kalan bozayılarla özçekim yapmak isteyen gençler, ilçe çöplüğünde tehlikeye aldırış etmeden ayıları izliyor. Her gece yiyecek bulmak için çöplüğe inen ayılar, meraklı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sarıkamış'ta kış uykusu öncesi yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne inen bozayılarla özçekim (selfie) yapmaya çalışan genç, tehlikelere meydan okudu.

Bozayıların mekanı olarak bilinen Kars'ın Sarıkamış ilçesinde aç kalan ayılar gece yiyecek bulmak için ilçe çöplüğüne geliyor. Onlarca bozayının geldiği çöplüğe araçlarıyla gelen vatandaşlar, aç ayılarla özçekim yapmaya çalışıyor. Tehlikeye aldırış etmeden selfie çeken vatandaşlar daha sonra araçlarına girerek ayıları izliyor.

"Sarıkamış çöplüğünde vahşi ayıları izleyebilirsiniz"

Her gece ayıların yavrularıyla birlikte çöplüğe geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Şu an Kars'ın Sarıkamış ilçesindeyiz, Sarıkamış çöplüğündeyiz. Ayılar burada, ayıları izliyorlar. Her geceki aktivitelerden birisi, yolunuz buraya düşerse Sarıkamış çöplüğünde vahşi ayıları izleyebilirsiniz" dedi.

Ayılarla selfie çekildi, 'problem yok' dedi

Ayıları kızdırmadıkça tehlikeli olmadıklarına dikkat çeken vatandaşlar, "Burada olmak bazı riskleri barındırıyor. Fakat genelde arabadan inmiyoruz, arabadan inmediğimiz sürece büyük bir problem yok. Ayıyı kışkırtmadığımız sürece bir problem yok" diyerek ayılarla özçekim yaptı.

Sarıkamış Sarıçam Ormanları'nda yaşayan ve özellikle hava karardıktan sonra yiyecek bulmak için çöplüğe inen ayıları yakından görmek isteyen meraklı vatandaşlar, otomobilleriyle bölgeye giderek ayıları yakından izliyor.

Gece geldikleri çöplükte otomobillerden inerek ayıları arka plana alarak cep telefonu ile özçekim yapan vatandaşlar, daha sonra bölgeden ayrılıyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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