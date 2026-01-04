Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri çerçevesinde binlerce insan Kızılçubuk Toplanma Alanı'nda buluştu ve Ay Yıldız Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde binlerce kişi sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk bayraklarıyla eksi 15 derece soğukta Sarıkamış şehitleri için yürüdü. Birçok ilden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde "Bu toprakta izin var" ve "Türkiye şehitleriyle yürüyor" temasıyla gerçekleştirilecek anma etkinliğine katılmak üzere Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde buluştu. Çok sayıda vatandaşın yer aldığı yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve 3. Ordu Komutanı Korgeneral Tuncay Altuğ da katıldı.

Yürekler şehitler için bir oldu

Kent merkezi ile Sarıkamış ilçesinden otobüslerle zirveye ulaşan katılımcılar, Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanına geldi. Vatandaşlar, Kızılçubuk bölgesinde şehitler anısına yapılan kardan heykellerin önünde fotoğraf çektirdi. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 111. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına soğuk havaya rağmen çok sayıda kişi katıldı. Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldız Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşte 100 metre uzunluğundaki Türk bayrağı taşındı. - KARS