Haberler

Ümreye gidecek vatandaşlara bilgilendirme semineri düzenlendi

Ümreye gidecek vatandaşlara bilgilendirme semineri düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, ümre ziyaretine gidecek vatandaşlar için seminer düzenlendi. İlçe Müftüsü ve sağlık görevlileri, ibadet süreci ve sağlık konularında bilgi verdi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden ümre ziyaretine gidecek vatandaşlar için bilgilendirme semineri düzenlendi.

Sarıgöl Dışkahveler Mahallesi Hüseyin Gümüşlü Camii'nde gerçekleştirilen seminere, Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir ile Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktorlar katıldı. Ümre ibadetini yerine getirecek vatandaşlara yönelik düzenlenen seminerde, ibadet süreci ve ziyaret edilecek kutsal mekanlar hakkında detaylı bilgiler verildi.

İlçe Müftüsü Metin Güvenir tarafından ümre ibadetinin usul ve esasları anlatılırken, İlçe Sağlık Müdürlüğü doktorları da video sunumu eşliğinde yolculuk sürecinde ve kutsal topraklarda karşılaşılabilecek sağlık sorunlarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Seminer sonunda konuşan Sarıgöl İlçe Müftüsü Metin Güvenir, "Ümreye gidecek olan 73 vatandaşımız için ilçe müftülüğümüz ve ilçe sağlık müdürlüğümüz iş birliğiyle bilgilendirme semineri düzenledik. Yapılacak ibadetin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
2026 yılı vergi ve harç artış oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var

Zam oranı düşürüldü! Bakan Şimşek'ten açıklama var
Emekli zammında bomba kulis! En düşük aylık için ilk kez bu rakam dillendirildi

En düşük emekli maaşı için ilk kez bu rakam telaffuz edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Aydın'da kontrolden çıkan tır raylara uçtu: Araç sürücüsü hayatını kaybetti

Kontrolden çıkan tır raylara uçtu, genç şoför feci şekilde can verdi
Suudi Arabistan'ın resti sonrası BAE'den dikkat çeken Yemen hamlesi

Suudi Arabistan'ın tarihi resti sonrası Yemen'de sıcak saatler
Milyonlarca takipçisi olan güzellik fenomeninden acı haber

Milyonlarca takipçisi şokta, güzellik fenomeninden acı haber
İşçilerin maaş alamadığı ilçede, belediye başkanı ünlü sanatçıyla Tayland tatilinde

İşçilerin maaş alamadığı ilçede, başkan ünlü sanatçıyla tatilde
Uzak Şehir'in Demir'i Ferit Kaya'dan 'taharet musluğu' isyanı

Uzak Şehir oyuncusundan "taharet musluğu" isyanı
Kar etkisini artırdı, yılın son gününde o şehirlerde okullar tatil

Öğrencilerin beklediği haber geldi, yılın son günü de ders yok