Sarıgöl'de Muharrem Ayı'nda Nostaljik İkram: Pekmezli Karbastı

Sarıgöl'de Muharrem Ayı'nda Nostaljik İkram: Pekmezli Karbastı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara pekmezli karbastı tatlısı ikram etti. Sıcak havalarda serinletici bir alternatif olarak hazırlanan tatlı, ilgiyle karşılandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Üzüm Kooperatifi Başkanı ve aynı zamanda Türk Kızılayı İlçe Koordinatörü olan Yusuf Tüfekçi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara pekmezli karbastı ikram etti.

Sıcaktan bunalan vatandaşlara nostaljik ve serinletici bir ikram sunmak isteyen Tüfekçi, Denizli'nin Buldan ilçesinden temin ettiği 50 kilogram kar ile Sarıgöl Üzüm Kooperatifi'nde hazırlanan doğal üzüm pekmezini karıştırarak geleneksel karbastı tatlısını hazırladı. Hazırlanan tatlı, ilçe merkezinde vatandaşlara dağıtıldı.

Sarıgöl Üzüm Kooperatifi Başkanı Yusuf Tüfekçi yaptığı açıklamada, "Muharrem ayında genellikle aşure dağıtılır. Ancak son günlerde hava sıcaklıkları oldukça yüksek. Bu nedenle bu kez farklı bir ikram sunmak istedim. Pekmezli karbastı hazırlayarak vatandaşlarımıza ikram ettik. Oldukça ilgi gördü, bir nebze de olsa serinlemelerine vesile olduk. İlerleyen günlerde ise havalar normale dönerse geleneksel aşure ikramımızı da gerçekleştireceğim" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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