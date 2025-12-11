Ortaca'da Sabah Namazı buluşması Sarıgerme Camii'nde oldu

Haberler

Güncelleme:
Muğla'nın Ortaca ilçesinde düzenlenen 'Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz' etkinliği, bu hafta Sarıgerme Mahalle Camii'nde gerçekleştirildi. Katılımcılar, manevi bir atmosferde namazlarını kılarken sıcak içecek ve yiyeceklerle kaynaştı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde ailece Sabah Namazında buluşuyoruz programının bu haftaki durağı Sarıgerme Mahalle Camii oldu.

Ortaca İlçe Müftülüğü'nce düzenlenen "Ailece Camide Sabah Namazında Buluşuyoruz" etkinliği, bu hafta Sarıgerme Mahalle Camii'nde gerçekleştirildi. Sabahın seher vaktinde camide bir araya gelen cemaat, Kur'an tilaveti, tesbihat ve yapılan dualarla manevi atmosferi derinden hissetti. Birlik ve beraberlik ruhu, katılımcıların yoğun ilgisiyle camiye yansıdı. Namazın ardından sıcak çorba, taze simit ve demli çay ikramı yapılarak cemaatin kaynaşmasına vesile olundu. Samimi sohbetler eşliğinde devam eden bu güzel buluşma, toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirdi. Bir sonraki sabah namazı buluşmasında yeniden bir araya gelmek temennisiyle program sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
