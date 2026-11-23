Sarıcakaya'da vatandaşlar sabah namazında Sarıkaya Mahallesi'nde bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sarıcakaya'da İlçe Müftülüğünce iki haftada bir düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında vatandaşlar Sarıkaya Mahallesi'nde bir araya geldi. Programda sabah namazı ve tesbihatın ardından Müftü Mesut Altunbaş, niyetin ibadet ve günlük hayattaki önemine dair sohbet etti.
Eskişehir'in Sarıcakaya İlçe Müftülüğü tarafından iki haftada bir düzenlenen Sabah Namazı Buluşmaları kapsamında vatandaşlar Sarıkaya Mahallesi'nde bir araya geldi.
Programda İlçe Vaizi Ekrem Erkul tarafından kıldırılan sabah namazının ardından cami müezzin kayyımı Ferhat Arıcı tesbihat yaptırdı. Daha sonra Sarıcakaya İlçe Müftüsü Mesut Altunbaş, "Ameller niyetlere göredir" Hadis-i Şerifi çerçevesinde katılımcılara sohbet gerçekleştirdi. Sohbette niyetin ibadet ve günlük hayattaki önemi üzerinde duruldu. Buluşma, yapılan dualar ve ikramın ardından sona erdi.