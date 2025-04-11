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Sarıcakaya'da Kar Yağışı Çiftçileri Üzerken Bölgeyi Beyaz Örtüyle Kapladı

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Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde etkili olan kar yağışı, çiftçiler arasında su kaynakları açısından sevinç yaratırken, ekili ürünlerin donma riski endişe kaynağı oldu.

Eskişehir'in Akdeniz olarak bilinen Sarıcakaya ilçesi beyaz örtü ile kaplandı

Çiftçiler su kaynakları açısından sevinirken, dikili veya ekili ürünlerinin donmasından dolayı ise endişe duydu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde etkili olan kar yağışı, bölgeye adeta beyaz gelinlik giydirdi.

Eskişehir'in Akdeniz olarak bilinen Sarıcakaya ilçesi ve çevresinde meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı etkili oldu. Kar yağışından dolayı bölgedeki çiftçiler su kaynakları açısından sevinirken, dikili veya ekili ürünlerinin donmasından dolayı ise endişe duydu. Oldukça yoğun yağan kardan dolayı ilçe adeta beyaz gelinlik giydi. Sürücülerin trafikte ilerlerken dikkatli olduğu görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYKUTALP CEYLAN - Yerel
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