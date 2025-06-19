Saraykent'te Yangın: Ahır Kullanılamaz Hale Geldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde meydana gelen yangında, elektrik kontağından çıkan alevler ahırı kullanılamaz hale getirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.

Saraykent'te çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi

YOZGAT - Yozgat'ta meydana gelen yangında ahır kullanılamaz hale geldi.

Olay, Saraykent ilçesine bağlı Çiçekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın elektrik kontağından çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın

ATM kullananlar dikkat: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB'den iddialara yanıt

İsrail savaş uçakları hava sahamıza mı girdi? MSB noktayı koydu
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Güney Koreli fenomen, Samsun'da tacize uğradığı anları böyle kayda aldı

Güney Koreli fenomene taciz! O anları böyle kayda aldı
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti

Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Acısını sevenleriyle paylaştı
İran'da Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü

Mossad ajanının yakalanma anı! Aracından çıkanlar dehşete düşürdü
Real Madridli yıldız Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı

Kylian Mbappe hastaneye kaldırıldı
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.