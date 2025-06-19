Saraykent'te Yangın: Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Yozgat'ın Saraykent ilçesinde meydana gelen yangında, elektrik kontağından çıkan alevler ahırı kullanılamaz hale getirdi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, can kaybı yaşanmadı.
Saraykent'te çıkan yangında ahır kullanılamaz hale geldi
YOZGAT - Yozgat'ta meydana gelen yangında ahır kullanılamaz hale geldi.
Olay, Saraykent ilçesine bağlı Çiçekli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın elektrik kontağından çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken ahır kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMEL YİĞİT - Yerel