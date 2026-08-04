Haberler

Sarayburnu'nda Gemi Bacasından Duman

Sarayburnu'nda Gemi Bacasından Duman
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Sarayburnu açıklarında bir geminin bacasından yükselen duman, yangın şüphesiyle Kıyı Emniyeti ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye römorkörler sevk edildi; ancak duman kısa sürede kayboldu ve gemi seyrine güvenle devam etti.

İstanbul Sarayburnu açıklarında seyir halindeki bir geminin bacasından yükselen dumanlar merak uyandırdı. İhbar üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler sevk edilirken, dumanın kısa süre sonra kaybolmasıyla gemi seyrine devam etti.

İstanbul Sarayburnu açıklarında seyir halinde bulunan bir geminin bacasından yükselen dumanlar, çevrede kısa süreli merak uyandırdı. Yangın ihtimali üzerine durumun bildirilmesiyle birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Muhtemel bir yangına karşı bölgeye römorkörler sevk edildi. Ancak geminin bacasından yükselen dumanın kısa süre sonra kaybolduğu görüldü. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, gemi İstanbul Boğazı'ndaki seyrini güvenli şekilde sürdürdü.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ekipler muhtemel risklere karşı durumu bir süre takip etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Teknedeki görüntü olay! Ester, Mbappe'yi aldatıyor mu?

Neler oluyor orada?
Kapalı kahvehanede kahvaltı yapan aileden işletme sahibine duygulandıran not

İnsanlık ölmemiş dedirten olay: Hakkını helal et kardeşim
Eski halinden eser yok: Ariana Grande'den hayranlarını üzecek karar

Eski halinden eser yok: Ünlü şarkıcıdan hayranlarını üzecek karar
Bakan Gürlek duyurdu! 7 şirkete kayyum atandı, 72 şüpheli gözaltına alındı

Bu sabah düğmeye basıldı! 7 şirkete kayyum atandı, 15 araca el konuldu
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Herkesin gözü önünde kepçe ile ezeceğim

Sıfır araç alan vatandaşa büyük şok: Kepçe ile ezeceğim