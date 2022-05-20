Saray Belediyesi 19 Mayıs'ı Gençlik Konseriyle Kutladı - Haberler

Saray Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Anafor ve Doğanay Temurkan konserleri ile kutladı.

Saray Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlik konserleri düzenledi. Saray Atatürk Kültür Merkezi'nde 19 Mayıs Perşembe akşamı saat 20: 00'da Anafor, 21: 00'da Doğanay Temurkan ve Orkestrası sahne aldı. Yoğun katılımın yaşandığı konsere Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Saray Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Ünal, Saray Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören, siyasi parti ve STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

İZMİR MARŞI SÖYLENDİ

Şarkıları ile 19 Mayıs coşkusunu taçlandıran Anafor, Doğanay Temurkan ve Orkestrası büyük beğeni topladı. 'Dillerde Gençlik Şarkıları' ile Doğanay Temurkan ve Orkestrası, Saraylılara müzik dolu bir akşam yaşattı. Konser sonunda hep bir ağızdan İzmir Marşı söylendi.

BAŞKAN ERKİŞ ÇİÇEK TAKDİM ETTİ

Konser sonunda Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Başkan Yardımcısı Fuat Ünal ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Arif Naci Öngören ile birlikte Anafor grubuna, Doğanay Temurkan ve Orkestrası'na çiçek takdim etti.