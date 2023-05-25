Saray Belediye Başkanı Erkiş'ten İşsizliğe Dikkat Çeken Video

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kapsamında hazırladığı video klip serisini sürdürüyor. Başkan Erkiş, seçime üç gün kala yayınladığı videoda, Türkiye’deki işsizlik sorununa dikkat çekti.

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kapsamında hazırladığı video klip serisini sürdürüyor. Başkan Erkiş, seçime üç gün kala yayınladığı videoda, Türkiye'deki işsizlik sorununa dikkat çekti.

Başkan Erkiş, sosyal medya hesabından 13. Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için bir video klip daha yayınladı. Klipte yayınlanan grafiklerde, işsizliğin 2009 krizinden bu yana en derin halini aldığı aktarıldı. Erkiş, paylaşımına şu notu düştü:

"Haydi işsiz kardeşim, haydi genç kardeşim! Haydi bu berbat tabloyu tersine çevirelim. İşimizin, aşımızın olduğu bir Türkiye için oy verelim."