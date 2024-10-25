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Şarampole Uçan Araçta İki Kişi Yaralandı

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Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole uçan araçta, sürücü A.C. ve beraberindeki F.D. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Şarampole uçan araçtaki 2 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde şarampole uçan araçtaki iki kişiden biri ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Elmalı köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada A.C yönetimindeki 58 ABB 968 plakalı Peugeot marka otomobil Şarkışla istikametine seyir halindeyken yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan sürücü ve F.D yaralandı. Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine İtfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla olarak Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şarampole Uçan Araçta İki Kişi Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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