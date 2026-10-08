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Sapanca’da Gazze’ye destek yürüyüşü

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Sapanca’da Gazze’ye destek yürüyüşü
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde İsrail’in 7 Ekim 2023’te Gazze’ye yönelik başlattığı saldırıların üçüncü yılı dolayısıyla "Gazze İçin Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların üçüncü yılı dolayısıyla "Gazze İçin Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşte Filistin'e destek mesajları verildi.

Kuva-i Milliye Parkı'nda bir araya gelen katılımcılara Türk ve Filistin bayrakları ile flamalar dağıtıldı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti ilçe başkanları ve vatandaşların katıldığı yürüyüş, Şehit Jandarma Pilot Kıdemli Albay Güner Ekici Parkı'na kadar sürdü. Yürüyüş boyunca Filistin'e destek sloganları atıldı. Etkinliğin ardından basın açıklaması yapıldı.

Programda konuşan Yavuz Karaaslan, "Gazze'de yaşananlar sona ermediği gibi ateşkesin ardından da mücadele sürmektedir" dedi. İsrail'in uygulamalarının dünya genelinde büyük tepki topladığını vurgulayan Karaaslan, Filistin'e yönelik uluslararası desteğin her geçen gün arttığını, Gazze'de yaşananların küresel bir vicdan hareketine dönüştüğünü ifade ederek, uluslararası aktörlere İsrail ile ilişkilerini gözden geçirme çağrısında bulundu.

Karaaslan'ın konuşmasının ardından Selman Sanalmış tarafından dua edildi ve program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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