Şap hastalığı deve güreş gösterilerine de sekte vurdu

Şap hastalığı nedeniyle şehirlerarası hayvan taşımacılığının yasaklanması, Türkiye'deki geleneksel deve güreşi gösterilerini olumsuz etkiledi. Güreş devesi sahipleri, antrenman güreşleri düzenleyerek deve sağlığını ve güreş tutkusunu korumaya çalışıyor.

Ülke genelinde yaşanan şap hastalığı nedeniyle şehirlerarası hayvan taşımacılığının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanması deve güreşi gösterilerini vurdu.

Hayvanlarda görülen şap hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan şehirlerarası hayvan taşımacılığının yasaklanması her Antalya, Aydın, İzmir, Muğla ve Çanakkale de geleneksel olarak gerçekleştirilen deve güreşi gösterilerine sekte vurdu.

Kumluca ve Demre de yaşayan güreş devesi sahipleri biraraya gelerek bölgede bulunan develerle antrenman şeklinde güreş yapmaya karar verdiler. Kumluca sahili Obalar mevkiinde biraraya gelen deve sahipleri burada develere antrenman güreşleri yaptırdı. Kumluca Devecileri Koruma Derneği Baskanı Ramazan Ekiz, "Şap hastalığı nedeniyle şehirlerarası hayvan taşımacılığına yasak gelince geleneksel deve güreş gösterileri de yaşaklandı. Bu yüzden bizde kendi develerimizle antrenman güreşleri yaptık. Hem kendi güreş izleme hevesimizi giderdik hem de hareketsiz kalan develerimiz için antrenman güreşi oldu. Temennimiz bir an önce hastalığın kontrol altına alınıp güreş gösterilerimizin yapılmasıdır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
