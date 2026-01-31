Şantiyede yaralı halde bulduğu ördeğe çocuğu gibi baktı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şantiyede çalışan işçi, yaralı halde bulduğu yabani ördeği, iki gün boyunca elleriyle besledi. Ördek, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir firmada çalışan Hikmet Aydın, şantiyede görevli olduğu sırada uçamayan, yaralı yabani örnekle karşılaştı. Örneğin yanına giden Hikmet Aydın, ördeğin ayaklarında ve kanatlarında kurşun izinin olduğunu ve yaralı olduğunu tespit etti. Ördeği köpeklerden koruyarak koruma altına alan Hikmet Aydın, elleriyle besleyip su içirdi. Daha sonra Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü arayan Hikmet Aydın, durumu bildirdi. Aydın, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri gelene kadar ördeğin bakımını üstlendi.

Ördeği köpeklerin saldırısından kurtardığını ifade eden Hikmet Aydın, "Köpeklerin elinden ördeği kurtardık. Şimdi kendisini besleyeceğiz. Yorgun mudur, bitkin midir, yavru mudur bilmiyorum. Cinsini de bilmiyorum ne ördeği olduğunu. İnşallah bizlerde biraz ördeği besleyeceğiz, doyuracağız, kendisine gelince de uçmaya hazır olduğunda da doğaya kendi yaşam alanına salacağız inşallah" dedi.

Aydın, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettikleri ördeği iki gün boyunca beslediklerini söyledi. - KASTAMONU