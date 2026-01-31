Haberler

Şantiyede yaralı halde bulduğu ördeğe çocuğu gibi baktı

Şantiyede yaralı halde bulduğu ördeğe çocuğu gibi baktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şantiyede çalışan Hikmet Aydın, yaralı halde bulduğu yabani ördeği iki gün boyunca besleyip, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde şantiyede çalışan işçi, yaralı halde bulduğu yabani ördeği, iki gün boyunca elleriyle besledi. Ördek, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde bir firmada çalışan Hikmet Aydın, şantiyede görevli olduğu sırada uçamayan, yaralı yabani örnekle karşılaştı. Örneğin yanına giden Hikmet Aydın, ördeğin ayaklarında ve kanatlarında kurşun izinin olduğunu ve yaralı olduğunu tespit etti. Ördeği köpeklerden koruyarak koruma altına alan Hikmet Aydın, elleriyle besleyip su içirdi. Daha sonra Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünü arayan Hikmet Aydın, durumu bildirdi. Aydın, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri gelene kadar ördeğin bakımını üstlendi.

Ördeği köpeklerin saldırısından kurtardığını ifade eden Hikmet Aydın, "Köpeklerin elinden ördeği kurtardık. Şimdi kendisini besleyeceğiz. Yorgun mudur, bitkin midir, yavru mudur bilmiyorum. Cinsini de bilmiyorum ne ördeği olduğunu. İnşallah bizlerde biraz ördeği besleyeceğiz, doyuracağız, kendisine gelince de uçmaya hazır olduğunda da doğaya kendi yaşam alanına salacağız inşallah" dedi.

Aydın, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettikleri ördeği iki gün boyunca beslediklerini söyledi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı

21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Hasan Can Kaya ve Reynmen dahil 11 isim gözaltında

Şafak vakti düğmeye basıldı! 11 ünlü isim gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu

Rakam dudak uçuklatıyor! İşte Fenerbahçe'nin borcu
Yeni Epstein belgelerinde şok Prens Andrew detayı! Yerdeki kadının üzerine eğilmiş

Cinsel istismar adasındaki yeni belgelerde şok Prens Andrew detayı
Şekip Mosturoğlu'ndan cezaevindeki Mert Hakan'a destek

Cezaevindeki Mert Hakan için söyledikleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çifte görev! Hasan Suver, hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu

Erdoğan'dan çifte görev! Hem başdanışman hem bakan yardımcısı oldu
Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor

Kele paçacının tüyler ürperten hobisi! 12 yıldır elleriyle besliyor
Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı

Ve silahlar ortaya çıktı! İran harekete geçti, ABD uyardı