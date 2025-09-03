Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolunda Otobüs Devrildi: 27 Yaralı

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa- Gaziantep Otoyolu Suruç gişelerinde seyir halindeki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3'ü ağır 27 kişi yaralandı.

Şanlıurfa - Gaziantep Otoyolu Suruç gişelerinde, seyir halindeki 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, devrilen otobüste sıkışan yolcuları kurtarmak için yoğun çaba harcadı.

Yaralanan yolculardan 27'sinin tedavisi olay yerinde yapıldı. 5 yaralı yolcu, çevrede bulunan hastanelere sevk edildi, 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Van'dan hareket eden yolcu otobüsünün Hatay'a gittiği öğrenildi.