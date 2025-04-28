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Şanlıurfa'da Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı

Şanlıurfa'da Yaralı Leylek Tedavi Altına Alındı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı olarak bulunan leylek, jandarma ekipleri tarafından tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Leyleğin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacağı bildirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaralı olarak bulunan leylek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekipleri, Siverek İlçesi kırsal alanında icra ettikleri devriye sırasında yaralı bir leylek buldu. Leyleği alan ekipler tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim etti. Leyleğin tedavisinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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